Knüllwald: 18-jähriger Autofahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lkw in Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) schwer verletzt worden. Der 18-Jährige geriet mit seinem Wagen am Montag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei in Homberg mitteilte. Durch den Zusammenstoß geriet sein Auto von der Landstraße ab und landete auf einem angrenzenden Feld, wobei der 18-Jährige aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Kassel gebracht. Der 40 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde den Angaben zufolge ebenfalls verletzt. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt.