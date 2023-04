Feldhasen-Bestand im Südwesten stabil

Umwelt: Neue Jagdverordnung: Nilgänse dürfen früher gejagt werden

Mit der neuen hessischen Jagdverordnung dürfen manche Tiere mehr und manche weniger gejagt werden. Die Verordnung ist am Montag in Kraft getreten. «Die Jagdzeiten sind an die Wildbiologie der jeweiligen Arten angepasst worden. Arten, deren Vorkommen rückläufig ist, werden künftig besser geschützt», erklärte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Wiesbaden.