IT-Panne bei Lufthansa: Geringe Auswirkungen in Stuttgart

Ermittlungen: Nach Durchsuchungen: Vier mutmaßliche Drogendealer in Haft

Nach mehr als 20 Durchsuchungen in Heidelberg und mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis sind vier mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft gekommen. Die vier Männer seien bereits in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mit. Gegen einen fünften Verdächtigen wurde ebenfalls ermittelt, er kam aber nicht in Haft. Es bestehe unter anderem der dringende Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der gewerbsmäßigen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige.