Verhängnisvoller Fehler vor 20 Jahren löste Gasexplosion aus

Schulen: Nach Turnhallenbrand: Ab Mittwoch wieder Präsenzunterricht

Eine Woche nach dem Brand einer Schulturnhalle in Hamburg-Finkenwerder müssen die Schüler zwei weitere Tage zu Hause bleiben. Der Präsenzunterricht in der Stadtteilschule und dem Gymnasium werde erst am Mittwoch wieder aufgenommen, schrieb der Schulleiter in einem Elternbrief. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Landeskriminalamt und Gutachter untersuchten die Gasinstallation. Erst wenn ein Gasdefekt als Brandursache ausscheide, würden die Ermittler eine andere technische Ursache, fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung in Erwägung ziehen, hieß es.