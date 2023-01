Milliarden-Projekt Oper: Sittler erwartet wenige Proteste

Schauspieler: Walter Sittler: Politiker bräuchten einen Hofnarren

Politiker sollten nach Ansicht von Schauspieler Walter Sittler Hofnarren anstellen, um stets auf dem Laufenden zu sein, was ihre Wähler denken und wie diese ticken. «Politiker müssten diesem Shakespeareschen Narren einmal im Monat zuhören», wünscht sich der Wahl-Stuttgarter. «Sie dürften nichts sagen, sie dürften nur sitzen und zuhören, was der Narr so alles im Land erfahren hat. Wenn ich verantwortlich wäre, würde ich das machen.» Man müsse Minister und Ministerinnen dazu bringen, zuzuhören, ohne bei einer Kritik gleich beleidigt zu sein. «Aber Zuhören ist eine häufig nicht sehr ausgeprägte Eigenschaft in der politischen Landschaft», bedauert Sittler. «Die sind immer beleidigt und empört. Aber man muss doch versuchen, den anderen zu verstehen.»