Streik bei der Post: Viele Pakete und Briefe betroffen

Gewerkschaft: Erneut Warnstreiks bei der Post - Kundgebung in München

In Bayern haben am Montag erneut Beschäftigte der Deutschen Post ihre Arbeit niedergelegt. Im Freistaat seien rund 535 Post-Beschäftigte dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt, sagte ein Sprecher der Post. Demnach kann es sein, dass Briefe und Pakete diese Woche erst einige Tage später bei ihrem Empfänger ankommen. Vor einem Briefzentrum in München gab es am Montagvormittag eine Protestkundgebung, eine weitere Versammlung ist am Dienstag in Nürnberg geplant.