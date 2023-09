Mann stürzt beim Klettern ab: Mittelschwere Verletzungen

Ein Mann aus Sachsen ist an einem Kletterfelsen in der Fränkischen Schweiz abgestürzt und hat sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagmittag am Hohen Stein bei Reckendorf (Landkreis Bamberg) zu einem Steinabbruch und der Mann fiel acht Meter in die Tiefe. Während seines Sturzes sei der 62-Jährige aus Dresden zweimal gegen die Felswand geprallt.