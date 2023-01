Stark betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß durch Wald

Verkehrsdelikt: Gefährliche Verfolgungsfahrt endet im Vorgarten

Die Flucht eines alkoholisierten Paketdienstfahrers vor der Polizei im Kreis Diepholz hat mit einem Unfall in einem Vorgarten geendet. Die Verfolgungsfahrt am Mittwoch begann, als der 48 Jahre alte Fahrer eine Baustellenbeschilderung an einer Grundschule in Bassum-Bramstedt beschädigte und daraufhin dem Stadtmitarbeiter Schläge androhte und ihn beleidigte. Der Paketfahrer flüchtete in Richtung Bassum und ignorierte die Anhaltesignale einer Polizeistreife. Er habe den Beamten sogar den Stinkefinger gezeigt, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Stattdessen wendete der Fahrer und fuhr mit Vollgas in Richtung Syke.