Heidelberger Zoo trauert um «wilde Hilde»

Von eigenem Auto überrollt: Mann stirbt bei Unfall in Hasel

Ein Mann ist im Landkreis Lörrach von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, stellte er seinen Wagen am Sonntagmorgen an einem abschüssigen Feldweg in Hasel ab und zog dabei die Handbremse vermutlich nicht ausreichend an. Außerdem habe er den Hebel der Automatikschaltung nicht auf Parken gestellt, sagte der Sprecher.