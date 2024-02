Polizeiwagen prallt bei Verfolgungsfahrt gegen Kirchenmauer

Beschädigtes Polizeiauto und Verletzte nach Verfolgungsfahrt

Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat sich eine in Saarlouis endende Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Ein Streifenwagen der Bundespolizei wollte den Mann Nahe der Grenze zu Frankreich kontrollieren, als er mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn 8 in Richtung Saarbrücken flüchtete, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Nachdem der Fahrer an einer Baustelle mehrere Warnbaken überfahren und dabei einen Reifen beschädigt hatte, fuhr er weiter auf eine Straße in Richtung Saarlouiser Innenstadt. Da er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, mussten mehrere Autofahrer dem flüchtigen Wagen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.