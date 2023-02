Fußballfans zetteln Schlägerei bei Karnevalsfeier an

Heilbronn: Mutmaßlicher Raser nach tödlichem Unfall in U-Haft

Nach einem tödlichen Unfall in Heilbronn sitzt ein mutmaßlicher Raser in Untersuchungshaft. Gegen den 20-Jährigen bestehe der Verdacht des Totschlags und des versuchten Totschlags in drei Fällen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann Mitte Februar Gas gegeben und mit seinem Auto in einer 40-Stundenkilometer-Zone mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein. Als ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr, konnte der Jüngere den Angaben zufolge nicht rechtzeitig reagieren und rammte das Fahrzeug.