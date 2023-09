Ein Toter bei Einfamilienhaus-Brand in Mölln

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Sonntagmorgen einen älteren Mann tot geborgen. Laut Angaben der Polizei von Sonntagmorgen lebte der Mann mit seiner Partnerin in dem Haus. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Zu dem Ausmaß ihrer Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben.