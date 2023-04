Mann greift vier Freundinnen in Tram rassistisch an

Vier Mädchen sind in einer Tram in Berlin vom einem Unbekannten rassistisch beleidigt und bespuckt worden. Die Polizei bezeichnete die Tat vom Mittwochnachmittag als «fremdenfeindlichen Angriff». Die Jüngste in der Gruppe der 13 bis 16 Jahre alte Freundinnen habe ein Kopftuch getragen. Eine Polizeisprecherin sagte am Donnerstag, nach Aussagen der Mädchen habe der Täter gesagt: «Geh in dein Scheiß-Land.» Die Jugendlichen hätten verschiedene Staatsangehörigkeiten, eine sei Deutsche.