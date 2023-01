Bergwacht mit Einsatzrekord: Finanzierungsreform gefordert

Hilfsorganisationen: Innenminister dankt Bergwacht Schwarzwald zum 100sten

Innenminister Thomas Strobl hat den Helferinnen und Helfern der Bergwacht Schwarzwald aus Anlass des 100-jährigen Bestehens für ihr Engagement gedankt. «Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Rettungsdienst sowie zum Katastrophenschutz in Baden-Württemberg», erklärte der CDU-Politiker am Sonntag. «Die Bergwacht Schwarzwald verfolgt ein bemerkenswertes Ziel: in Not geratenen Menschen zu helfen, unabhängig davon, wer sie sind oder wie sie in ihre hilfsbedürftige Lage gekommen sind.» Das bringe in schöner Weise den Ethos vieler Helfer im Bevölkerungsschutz zum Ausdruck: «Solidarität und Mitmenschlichkeit, helfen, wo Hilfe benötigt wird, mitmachen und anpacken - ohne Ansehen der Person!»