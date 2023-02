Suche nach vermisstem Mädchen: Neues Hinweissystem

Notfall: Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermisster 16-Jähriger

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften haben Polizei und Rettungsorganisationen tagelang in teils schwierigem Gelände nach einer vermissten Jugendlichen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) gesucht - ohne Erfolg. Neben Rotem Kreuz, Rettungs- und Suchhunden sowie einem Hubschrauber war auch die Bergwacht im Einsatz, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Sucheinsätze am Wochenende konzentrierten sich auf ein Gebiet um Kirchheim unter Teck und Lenningen (Kreis Esslingen), wo sich das Mädchen möglicherweise aufgehalten haben könnte. In dem Gelände gebe es auch Felswände und Schluchten, so ein Polizeisprecher. Von der 16-Jährigen fehlt seit der vergangenen Woche jede weitere Spur.