Frau stürzt wegen Hühnern und wird lebensgefährlich verletzt

Sie wollte Hühnern ausweichen und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen: Eine Radfahrerin ist in der Oberpfalz gestürzt und ins Krankenhaus gekommen. Die 65-Jährige war am Sonntag zusammen mit ihrem Partner auf einer Radtour in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) unterwegs, als plötzlich zwei Hühner auf dem asphaltierten Feldweg auftauchten, wie die Polizei am Montag berichtete.