Main-Taunus-Kreis: 80 Einsatzkräfte suchen nach einer Würgeschlange

Eine ausgebüxte und dann wie vom Erdboden verschluckte Würgeschlange hat in Hattersheim am Main eine große Suchaktion ausgelöst. Mehr als 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Tierrettung hielten Ausschau nach dem zwei Meter langen Tier, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Die Königsboa war am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus aus ihrem Terrarium ausgebüxt - deswegen wurde weiträumig abgesperrt.