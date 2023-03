Anwalt: Geldwäsche-Ermittlungen gegen Ballweg eingestellt

Kriminalität: Verdächtiger von Entführung bei Schießerei in Berlin dabei

Nach der gewaltsamen Entführung eines 46-jährigen Mannes von Baden-Württemberg nach Brandenburg hat sich auch ein Zusammenhang mit einer Schießerei in Berlin herausgestellt. Einer der mutmaßlichen Entführer soll an einer Schießerei am 15. März in Berlin-Charlottenburg beteiligt gewesen sein. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag. Die Zeitung «B.Z.» hatte berichtet.