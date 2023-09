Urteil könnte Account-Sperrungen durch X stark einschränken

Festnahmen nach Verbreitung antisemitischer Flugblätter

Nach der Verbreitung antisemitischer Flugblätter in verschiedenen Regionen Frankreichs hat die Polizei fünf Verdächtige aus der rechtsextremen Szene festgenommen. Zuletzt waren in Südfrankreich am Ort des ehemaligen Internierungslagers Gurs, in dem auch Tausende Juden aus Deutschland festgehalten wurden, entsprechende Flugblätter in Briefkästen von Anwohnern gelandet, teilte die federführende Staatsanwaltschaft in Rouen am Donnerstag mit. Drei der Verdächtigen sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.