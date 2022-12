Tod nach Schlägen und Pfefferspray: Polizisten angeklagt

Verkehr: Unfälle wegen Glatteis und Schnee

Wegen Glatteis ist es am Freitag und Samstag zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger prallte mit seinem Wagen in Göppingen an einen Felsen am Straßenrand. Der Mann sei am Samstagmorgen zu schnell in eine Kurve gefahren, die infolge der Witterung glatt war, teilte die Polizei mit. Weder er noch seine 16 und 18 Jahre alten Mitfahrer seien verletzt worden. Das Auto hat laut Polizei nur noch einen Schrottwert.