Polizei durchsucht zwei Bauernhöfe im Landkreis Reutlingen

Esslingen: Bande machte in wenigen Wochen mehr als 60 Mal Beute

Zum Teil gleich mehrere Male am Tag soll eine mutmaßliche Einbrecherbande in den Landkreisen Reutlingen, Göppingen und Esslingen, aber auch in Tübingen, Stuttgart und Fellbach in Mehrfamilienhäuser eingestiegen sein und Wohnungen aufgebrochen haben. Die Gruppe sei seit Anfang Oktober «bevorzugt gewaltsam» über Fenster oder Balkon- und Terrassentüren der Wohnungen eingebrochen sein. Sie habe neben Schmuck und Geld vor allem Kleidung gestohlen, teilte die Polizei am Freitag in Esslingen mit. Die Serie der Beutezüge ist lang angesichts der vergleichsweise kurzen Zeit: «Nach aktuellen Erkenntnissen ist bei nunmehr insgesamt über 60 Fällen von einem mutmaßlichen Tatzusammenhang auszugehen», hieß es.