Ermittlungen: Mann soll Kind bedroht und bedrängt haben: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann soll in Mühldorf am Inn eine elf Jahre alte Schülerin bedrängt und bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann das Kind am Donnerstag angesprochen, am Arm gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Das Mädchen habe sich mit Hilfe von zwei anderen Kindern gewehrt, woraufhin der Mann von ihm abgelassen habe. Am Freitag habe derselbe Mann dem Mädchen mit einer Geste gedroht und sei dann weggegangen.