Bericht: Land braucht 24.000 weitere Pflegekräfte bis 2040

Pflegekosten in Thüringen stark gestiegen

Pflegebedürftige in thüringischen Heimen zahlen heute deutlich mehr aus eigener Tasche als noch vor einem Jahr. Zum 1. Januar wurden für Heimbewohner in ihrem ersten Jahr 2029 Euro Eigenanteil fällig, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) ergab. Das waren demnach 257 Euro mehr pro Monat als Anfang 2022 und entspricht einer Steigerung um rund 15 Prozent. Auch für die Höchstbezuschussten lag der Eigenanteil mit 1434 Euro rund acht Prozent über dem, was Heimbewohner und ihre Angehörigen Anfang 2022 gezahlt haben. Der Eigenanteil sinkt mit jedem Jahr im Pflegeheim, weil die Pflegekasse einen steigenden Zuschuss an das Heim zahlt.