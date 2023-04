Weichen für Pflegekammer: Gewerkschaft erneuert Kritik

DEL: Mannheim führt erneut im DEL-Halbfinale: 2:1 in Ingolstadt

Die Adler Mannheim sind im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga beim ERC Ingolstadt erneut in Führung gegangen. Der achtfache deutsche Meister siegte am Dienstag im dritten von sieben möglichen Begegnungen bei den Oberbayern mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und liegt nun 2:1 vorn. Am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) findet das vierte Aufeinandertreffen in Mannheim statt.