Ortenaukreis: Wohnhaus gerät wegen Ofenhitze in Brand

Stauhitze in einem Ofen könnte ersten Ermittlungen zufolge den Brand in einem Einfamilienhaus im Ortenaukreis verursacht haben. Das Feuer war am späten Montagabend im Dachstuhl ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Gemeinde Schwanau niemand. Ob und inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher am Dienstag keine gesicherten Angaben machen.

Redaktionshinweis: Mögliche Brandursache ergänzt

