Nach Pfeffersprayeinsatz in Festhalle: Mädchen tatverdächtig

Neckar-Odenwald-Kreis: Mann sticht auf Mitbewohner ein: Untersuchungshaft

Mit einem Messer soll ein Mann auf einen Mitbewohner in einer Geflüchtetenunterkunft in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) eingestochen haben und sitzt deswegen in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige werde des versuchten Totschlags verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er soll in der Nacht zum Freitag bei einem Streit seinem Kontrahenten das Messer erst an den Hals gehalten und dem Mann dann zwei Mal in den Rücken gestochen haben.