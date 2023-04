Siebenjährige ist am Tatort verblutet

Messerattacke: Prozess nach Tat an Schule: Mann wollte «wahllos» töten

Ein Mann greift an einer Grundschule ein Mädchen mit einem Messer an. Mitten in den Ferien, mitten in der Stadt Esslingen. Eine Betreuerin will helfen - auch sie wird verletzt. Wie geht es den Opfern? Warum tat er das? Das will nun ein Gericht klären.