Salzlandkreis: Mutmaßliche Einbrecher verunglücken auf der Flucht mit Auto

Nach einem Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb im Salzlandkreis sind die mutmaßlichen Täter auf der Flucht vor der Polizei mit ihrem Auto verunglückt. Der Betreiber des Betriebes in Schackstedt habe den Einbruch in der Nacht zum Sonntag gemeldet, Videoaufzeichnungen hätten zwei Personen gezeigt, die Tankdeckel von Traktoren öffneten, wie die Polizei in Stendal am Sonntag mitteilte.