Belästigung: Mann soll Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben

Ein 45-Jähriger soll in Mannheim an einem Tag zwei Frauen und ein Mädchen sexuell belästigt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Mann zunächst am Samstag eine 19-Jährige in einer Straßenbahn bedrängt und unsittlich berührt haben. Er flüchtete aus der Bahn. Kurz darauf soll er in einem Geschäft eine 20-Jährige an die Brust gefasst haben. Auch hier entkam er schnell.