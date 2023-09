Motorrad-WM in Italien: Tulovic stürzt bei hohem Tempo

Rückschlag für Motorrad-Pilot Tulovic beim Heimrennen

Lokalmatador Lukas Tulovic kommt beim Heimrennen auf dem Sachsenring noch nicht in Schwung. Der Moto2-Pilot musste sich in der Qualifikation am Samstag mit dem 21. Startplatz begnügen. «Es läuft durchwachsen», sagte der 23-Jährige, der am Vormittag bei nassen Bedingungen gestürzt war.