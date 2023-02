Rolls-Royce Power Systems wächst

Großmotoren-Hersteller: Stratmann neuer Chef bei Rolls-Royce Power Systems

Jörg Stratmann wird Vorstandsvorsitzender des Antriebssysteme- und Großmotoren-Herstellers Rolls-Royce Power Systems. Er werde seine Tätigkeit am 15. November 2022 antreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Friedrichshafen mit. Stratmann tritt die Nachfolge von Andreas Schell an, der Anfang April seinen Rücktritt angekündigt hatte und Chef beim Energiekonzern EnBW in Karlsruhe wird.