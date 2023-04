Kretschmann hofft noch auf den Großen Froschkuttelorden

Auszeichnungen: Großkreuz für Merkel: Lob für «prägende Persönlichkeit»

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Auszeichnung mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung gratuliert. «16 Jahre stellte sich Angela Merkel als Bundeskanzlerin in den Dienst Deutschlands. Als erste Frau in diesem Amt übernahm sie Verantwortung in einer Zeit, in der sich eine Herausforderung an die nächste reihte: zusammenbrechende Finanzmärkte, die Flüchtlingskrise und später die Corona-Pandemie», sagte Schwesig am Montag in Schwerin.