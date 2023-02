Strobl rügt unzureichende Kontrollen an Schweizer Grenze

Migrationsministerin: Gentges: Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels zu unkonkret

Aus Sicht von Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges und der Kommunalen Landesverbände sind die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in Berlin zu unkonkret geblieben. Bei dem Gipfel hatten Bund, Länder und Kommunen am Donnerstag eine bessere Abstimmung zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen vereinbart. «Wenn man über diesen Gipfel etwas positiv hervorheben möchte, dann, dass wir uns inzwischen jedenfalls in der Problembeschreibung weitgehend einig sind», sagte Gentges. «Über alle Ebenen hinweg wurde festgestellt, dass uns der hohe Zugang an Flüchtlingen vor große Schwierigkeiten stellt, und Kommunen zunehmend an die Grenzen des Leistbaren stoßen.»