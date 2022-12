EU-Lieferkettengesetz: Hoffmeister-Kraut fordert Aufschub

Sportlerwahl: «Sportler des Jahres»: Olympischer Sport im Mittelpunkt

Die Preisverleihung «Sportler des Jahres» soll keine Konkurrenz-Veranstaltung zum am selben Tag stattfindenden Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sein. «Fußball ist an diesem Tag nur Beiwerk und hat einen anderen Stellenwert», sagte der künftige Sportchef des übertragenden Senders ZDF, Yorck Polus, am Donnerstag in Baden-Baden. «Ganz egoistisch gesehen: Der olympische Sport hat es am 18. Dezember auch verdient, mehr denn je im Mittelpunkt zu stehen.»