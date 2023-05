Engpass bei Medikamenten: Lucha fordert schnelle Maßnahmen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister macht Druck auf Bund

Als künftiger Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz hat Baden-Württembergs Ressortchef Manne Lucha (Grüne) Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) aufgefordert, sich mit Priorität um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu kümmern. Dabei gehe es sowohl um die Lage in den Kinder- und Jugendkliniken als auch um die Situation der Kinder- und Jugendarztpraxen sowie aktuelle Mängel in der Arzneimittelversorgung, schrieb Lucha am Freitag in einem Brief an Lauterbach, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Er regte an, dass Lauterbach schon in der Sitzung am 5. Januar den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern über die Aktivitäten des Bundes berichte.