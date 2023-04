Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam

2. Bundesliga: Heidenheims Schmidt erwartet intensives Topspiel

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim geht voller Vorfreude ins Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den FC St. Pauli. «Das ist wie zu Hause mit meinen drei Hunden - da trifft viel Testosteron aufeinander», scherzte der 49-Jährige am Donnerstag. Das Duell des Tabellenzweiten mit dem Vierten sei ein «absolutes Topspiel», so Schmidt - dazu am Abend und bei Flutlicht.