Hausverbot sorgt für handfesten Streit vor Kiosk

Vor einem Kiosk in Frankfurt ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten ein 40-jähriger Kioskangestellter und ein anderer Mann am Freitagabend in Streit, weil der Verkäufer den 32-Jährigen wegen eines Hausverbots nicht in den Verkaufsraum ließ. Das habe den Mann derart in Rage gebracht, dass er ein Messer zog und dem Verkäufer drohte. Der 40-Jährige flüchtete in das Geschäft und schloss von innen ab.