Freibad Sandhofen gehört zum Wochenstart den Vierbeinern

Dreijährige fällt im Freibad: Per Hubschrauber in Klinik

Eine Dreijährige ist im Freibad in Hattorf am Harz ins Wasser gefallen und später ins Krankenhaus geflogen worden. Das Kind habe bei dem Vorfall am Sonntag viel Wasser in die Lunge bekommen und das Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Per Rettungshubschrauber sei das Mädchen in die Klinik gebracht worden. Ihr Zustand ist den Angaben zufolge weiterhin kritisch.