Zweimaliger Olympia-Zweiter Nguyen beendet Turn-Karriere

Eigentlich wollte Marcel Nguyen noch bis zu den Olympischen Spielen in Paris weiter turnen. Nun aber beendet er seine Karriere.

Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen beendet seine Turn-Karriere. Ein entsprechender Bericht der «Frankfurter Rundschau» vom Dienstag deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) gibt der 35 Jahre alte dreimalige Barren-Europameister in Fellbach eine Pressekonferenz. «Der zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner von 2012 wird hierbei die Frage beantworten, wie er sich seine Zukunft im Turnen vorstellt», heißt es in der Einladung.

Bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr in Berlin hatte Nguyen noch angekündigt, bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weitermachen zu wollen. Nach zahlreichen Verletzungen habe er so viel investiert dafür, dass er wieder auf einem gewissen Niveau turnen könne, mit dem er konkurrenzfähig sei.

«Deswegen würde ich gern versuchen, bis 2024 weiterzumachen, gerade auch mit meinem Heimcoach, der jetzt Bundestrainer ist und auch bis 2024 macht, dass wir halt einen Traum-Abschluss zusammen in Paris bei Olympia haben und uns dann von der internationalen Bühne verabschieden», hatte der für den TSV Unterhaching startende Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Anschließend hatte er jedoch wegen einer erneuten Knieblessur die Europameisterschaften in München verpasst. Zuvor fehlte er bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio wegen eines Kreuzbandrisses. Beim Challenge Cup im bulgarischen Warna hatte er 2022 mit Platz drei an seinem Spezialgerät Barren ein erfolgreiches internationales Comeback nach mehr als drei Jahren Verletzungspause gefeiert. «Ich hatte in drei Jahren drei Operationen, da kommt man nicht einfach eben mal schnell so zurück. Es war wirklich ein sehr, sehr langer Weg», hatte Nguyen erklärt. Außer am Pauschenpferd hatte wieder an allen Geräten trainiert.