Mögliche Erdnuss-Kontamination: Bio-Mandelmus zurückgerufen

Gewalttat: Lebensgefährlicher Angriff auf 17-Jährigen: Mann in U-Haft

Weil er einem Jugendlichen mit einer zerbrochenen Flasche in den Hals gestochen haben soll, sitzt ein 24-Jähriger seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm laut Mitteilung außerdem vor, am späten Dienstagabend in einer Unterführung in Ulm zunächst einen anderen 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und dann mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Der Jugendliche habe dadurch leichte Verletzungen erlitten.