Zwei Verletzte nach Unfall im Rems-Murr-Kreis

Verkehr: Lkw-Fahrer übersieht Pannenauto: Zwei Männer verletzt

Auf einer Bundesstraße bei Bad Kreuznach ist ein Lkw-Fahrer auf ein am Rand stehendes Pannenauto aufgefahren. Beide Fahrer wurden verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte ein 27 Jahre alter Autofahrer am Freitagmorgen auf der B41 in Richtung Autobahn einen Gegenstand überfahren, sodass der Vorderreifen platzte. Weil sich an der Unfallstelle kein Seitenstreifen befand, hielt der Mann rechts an, der Pkw ragte halb auf die Fahrbahn. Das bemerkte der dahinter fahrende Lkw-Fahrer zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.