Postzusteller unterschlägt offenbar Tausende Sendungen

Über 1000 nicht zugestellte Briefe bei Briefträger gefunden

Mehr als 1000 nicht zugestellte Briefe haben Polizisten in der Wohnung und im Auto eines Briefträgers in Schwaben gefunden. Ein kleiner Teil der Umschläge sei geöffnet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun werde ermittelt, ob daraus Wertgegenstände oder Bargeld gestohlen wurde. Die Beamten waren demnach am Mittwochabend in Untermeitingen (Landkreis Augsburg) auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden, weil er in dem Auto am Straßenrand Utensilien für den Konsum von Marihuana neben sich liegen hatte. Der Mann sei positiv auf Drogen getestet worden.