Zwei Autos bei Ausweichmanöver auf B3 zusammengestoßen

Rhein-Erft-Kreis: Linienbus kommt von Fahrbahn ab: Drei Leichtverletzte

Beim Ausweichen vor einem entgegenkommenden Auto ist ein Linienbus in Erftstadt in einem Gebüsch am Fahrbahnrand gelandet. Bei dem Unfall auf der L33 seien am Montag drei Menschen leicht verletzt worden, darunter auch der Busfahrer, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde, ebenso wie eine zweite Person, ins Krankenhaus gebracht, die dritte Person sei vor Ort ärztlich behandelt worden.