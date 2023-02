Eifelkreis Bitburg-Prüm: Ursache für Brand von Haus mit einem Toten unklar

Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Neuerburg in der Eifel mit einem Todesopfer ist die Ursache für den Ausbruch des Feuers noch unklar. Ein Brandsachverständiger müsse noch prüfen, ob das ältere Haus nach dem Brand betreten werden könne, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Bittburg. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.