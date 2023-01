Plötzlich abgebogen: Fünf Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Börde: Laster kracht ungebremst in Stauende: Drei Schwerverletzte

Ein Lastwagen ist am Dienstagvormittag auf der Autobahn 2 bei Marienborn (Landkreis Börde) ungebremst in ein Stauende gefahren und hat drei weitere Lkw ineinander geschoben. Drei Lkw-Fahrer wurden an Sachsen-Anhalts Landesgrenze zu Niedersachsen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch die Kollision entstand ein erheblicher Sachschaden an allen Lastwagen, drei wurden vollständig zerstört. Mehrere Liter Betriebsstoffe verteilten sich auf der Fahrbahn und in der Böschung. Die Autobahn war Richtung Hannover am Nachmittag noch gesperrt.