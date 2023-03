Brand mit Hunderttausende Euro Schaden und sieben Verletzten

Landkreis Leipzig: 83-Jähriger bei Brand in Colditz schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Colditz (Landkreis Leipzig) sind mehrere Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. In der Küche der Erdgeschosswohnung sei es am Sonntagmorgen zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei mit. So sei das gesamte Erdgeschoss des Hauses in Brand geraten. Mutige Ersthelfer retteten die vier Bewohner aus den Flammen. Sie alle wurden ins Krankenhaus gebracht.