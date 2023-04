Polizei klärt mysteriösen Fall um Roller auf

Streiks: Warnstreik am Flughafen Stuttgart am Freitag

Am Flughafen Stuttgart müssen sich Passagiere am Freitag wieder auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle zu einem Warnstreik auf. Sie sollen ihre Arbeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag niederlegen, teilte Verdi am Mittwoch mit. Der Warnstreik solle in der Nacht von Freitag auf Samstag enden. Laut Verdi kann es im Zusammenhang mit dem Warnstreik zu längeren Wartezeiten, Flugausfällen oder -streichungen kommen.