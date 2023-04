Breisgau-Hochschwarzwald: 60 Zwergspitze bei Durchsuchung beschlagnahmt

Bei einer Durchsuchung einer mutmaßlich illegalen Welpenzucht in Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind rund 60 Zwergspitze beschlagnahmt worden. Wie die Tierschutzorganisation Peta am Montag berichtete, waren die teilweise kranken Pomeranians in Käfigen eingesperrt und lebten in ihren eigenen Exkrementen. Die Kleinhunde seien über die sozialen Netzwerke vor allem in die Schweiz, nach Frankreich und in andere EU-Staaten verkauft worden. Die Hunde wurden in einem Tierheim untergebracht.