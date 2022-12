«Lernen aus Kolonialgeschichte»: Benin-Bronzen zurückgegeben

Wissenschaftsministerin: Olschowski reist zur Rückgabe von Bronzen nach Nigeria

Mit der persönlichen Rückgabe wertvoller Bronze-Tafeln und -Skulpturen an Nigeria wollen Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein Zeichen der Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit setzen. Die beiden Politikerinnen reisen dazu ebenso wie die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski an diesem Sonntag in den westafrikanischen Staat. Mehrere deutsche Museums-Direktorinnen und -Direktoren begleiten die Grünen-Politikerinnen, wie der Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mitteilte. Baerbock will sich zudem im Nordosten des Landes über die Sicherheitslage informieren.