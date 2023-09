Schwarzarbeit bei Musikfestival auf Hockenheimring

Verstöße bei Kontrollen gegen Schwarzarbeit aufgedeckt

Im Kampf gegen Schwarzarbeit haben Zollbeamte in Köln und Bonn an zwei Tagen Sicherheitspersonal am Flughafen, an Flüchtlingsunterkünften, auf Veranstaltungen und in der Türsteher-Szene unter die Lupe genommen. Während die Bilanz der Kontrollen von fast 100 Sicherheitskräften in Köln «erfreulich unauffällig» gewesen sei, seien in Bonn viele Verstöße festgestellt worden, teilte das Hauptzollamt Köln am Sonntag mit.